جنوب، قلب ایران؛ همدلی بیسابقه مردم در حمایت از هموطنان جنوبی
مردم ایران در روزهای اخیر با همدلی بیسابقه خود، بار دیگر ثابت کردند که جنوب، قلب این سرزمین است و رنج آن، رنج همه ایرانیان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این روزها، تعریف خانواده برای بسیاری از مردمان این سرزمین عوض شده است. مردم ایران در روزهای اخیر با همدلی بیسابقه خود، بار دیگر ثابت کردند که جنوب، قلب این سرزمین است و رنج آن، رنج همه ایرانیان است. خانواده بزرگ ایران امروز دیگر نه با خون، که با خاک و عشق به وطن تعریف میشود.
کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار تصاویر، پیامها و ویدئوهایی از استانهای جنوبی کشور، عبارت «جنوب قلب ایران» را به یکی از پرتکرارترین واژههای فضای مجازی تبدیل کردهاند. عبارتی که فراتر از یک شعار، نمادی است از اتحاد و همدلی عمیق ایرانیان؛ پیوندی استوار که هیچ تفرقه و چالشی نمیتواند آن را کمرنگ کند.
در این میان، یاد هفت سرباز تیپ ۳۸۸ بمپور که جان خود را در راه دفاع از این خاک فدا کردند، زنده نگه داشته شده است. مردم در پیامهای خود تأکید دارند که «رفتن آنها، ماندن ما را رقم زد» و این ایثار، هرگز از یاد نخواهد رفت.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، مردم یکصدا فریاد میزنند: «همه ایران وطن ماست. چه جنوب، چه شمال، چه مرکز، چه تهران؛ خاک از تهران تا جنوب، یکپارچه برای ایران است.»
در این میان، بسیاری با اشاره به سختیها و آسیبهای موجود، تأکید دارند که «ایران تمامش جان است» و «هویت ایرانیان» ریشه در همین ایستادگی و یکپارچگی دارد؛ پیامی که بار دیگر اثبات میکند در این سرزمین، «هیچ چیز نمیتواند پیوند خانواده بزرگ ایران را کمرنگ کند.»
گزارش از دیوارگر