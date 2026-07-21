وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: زبان فارسی، بخش قدرت نرم ایران و تار و پود انسجام ملی ما ایرانیان است و در ایران، رکن اصلی هویت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی با تأکید بر جایگاه راهبردی زبان فارسی در هویت و تمدن ایران، گفت: پاسداشت زبان فارسی نباید صرفاً یک تکلیف اداری باشد، بلکه باید به یک باور اعتقادی و مسئولیت وجودی تبدیل شود تا انگیزه و اثرگذاری فعالیت‌ها در این حوزه افزایش یابد.



سیدعباس صالحی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی از شخصیت‌های کم‌نظیر تاریخ ایران بودند که تعلق و توجه ویژه‌ای به زبان و ادبیات فارسی داشتند و دغدغه‌های ایشان در این حوزه برای همگان روشن است.



وی با گرامیداشت یاد شهدای ایران، به‌ویژه خانواده رهبر شهید، افزود: زبان فارسی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های تمدنی و هویتی کشور است و حفظ و تقویت آن نیازمند اهتمام جدی همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آغاز فعالیت شورای پاسداشت زبان فارسی در دوره جدید، گفت: این نخستین جلسه شورا در این دوره است و لازم می‌دانم بر چند نکته اساسی درباره اهمیت زبان فارسی تأکید کنم.



صالحی تصریح کرد: اگر پاسداشت زبان فارسی تنها در حد اجرای قانون و ادای وظایف اداری باقی بماند، بخشی از مسیر طی شده است؛ اما زمانی که این مسئولیت به یک باور شخصی، اعتقادی و وجودی تبدیل شود، انگیزه برای فعالیت در این حوزه چندین برابر خواهد شد و اقدامات نیز اثربخشی بیشتری خواهند داشت.

نشست شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی پس از بیش از دو سال، امروز سه شنبه سی ام تیر برگزار شد. این نشست با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نمایندگان نهادها و سازمان های عضو از جمله آموزش و پرورش، پلیس اماکن، وزارت علوم، وزارت بهداشت، اداره کل ثبت شرکت ها و صداوسیما برگزار شد.