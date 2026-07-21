️️

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، محمود محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده این شرکت برای مدیریت مصرف برق در قالب اجرای طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید در هفته چهارم تیرماه ۱۴۰۵، گفت: در این طرح ۲۰۵۳۱ مورد تعدیل روشنایی معابر بلواری و خیابان‌های اصلی دوطرفه تا حد ۵۰ درصد، ۸۶۴۱ مورد تعدیل روشنایی معابر جاده‌ای بین شهری، ۲۶۰۸۳ مورد تعدیل توان متوسط منصوبه چراغ‌های روشنایی معابر و ۲۵۹۱ مورد تعدیل روشنایی معابر در پارک‌ها، میادین، زیرگذر و روگذر و ریسه‌های شهرداری‌ها انجام شده است.

️️وی، ۱۱۴۱ مورد پایش مجتمع‌های بین راهی، ۴۱۲ مورد پایش ادارات و بانک‌ها و ۳۱۰۱ مورد پایش مراکز تجاری را از دیگر اقدامات انجام شده در قالب طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید در استان تهران عنوان کرد.