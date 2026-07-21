وانیا یاوری در نخستین دیدار مرحله گروهی رقابت‌های تنیس روی میز زیر ۱۹ سال کانتندر جوانان تاشکند، مقابل حریفی از قزاقستان به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وانیا یاوری در نخستین دیدار مرحله گروهی رقابت‌های تنیس روی میز کمتر از ۱۹ سال کانتندر جوانان تاشکند، با نتیجه ۳ به یک مقابل داریا گامووا از قزاقستان به پیروزی رسید.

یاوری در این دیدار پس از واگذاری گیم دوم، با نتایج ۱۱ بر ۱، ۱۲ بر ۱۴، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۸ حریف قزاقستانی خود را شکست داد و نخستین بردش را در گروه ششم به ثبت رساند.

ملی‌پوش کشورمان در ادامه مرحله گروهی به مصاف اوتابایوا از ازبکستان خواهد رفت.

هدایت یاوری در این رقابت‌ها به عهده نسیم رنجبر است.