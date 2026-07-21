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رئیس اتاق ایران با انتقاد از محرمانه ابلاغ شدن ۱۰۶ بند بسته حمایتی بنگاههای اقتصادی، خواستار رفع محرمانگی و تمدید مهلت اجرای این بسته شد و گفت: تداوم این وضعیت، دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان را در اجرای مصوبات با سردرگمی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ صمد حسنزاده گفت: صنعت و معدن نه تنها ستونهای اقتصاد کشور، بلکه نخستین خطوط مقاومت اقتصادی و بخش مهمی از زیرساختهای امنیت ملی ایران هستند. در شرایطی که سایه تحریم و جنگ بر سر تولید سنگینی میکند، صنعتگران ما با وجود کمبود نقدینگی و دشواری در تأمین مواد اولیه، چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند.
وی افزود: حمایت از بخش خصوصی، حمایت از صاحبان سرمایه نیست، بلکه دفاع از کارگران و زنجیره تولید و توزیع کشور است. اکنون زمان آن است که با مشارکت واقعی بخش خصوصی، نه تنها به جبران خسارتها پرداخت، بلکه زیرساختهای بهرهوری و توسعه اقتصادی کشور را برای آینده بازتعریف کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی در حمایت از بنگاههای اقتصادی گفت: ۱۰۶ موردی که برای جبران خسارتهای واحدهای تولیدی مصوب شده، با برچسب محرمانه به دستگاهها ابلاغ شده است. همین محرمانگی باعث شده که سازمانها و نهادهای اجرایی در تفسیر و عملیاتی کردن آن دچار سردرگمی و محدودیت شوند.
حسنزاده با استناد به گزارشهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران تصریح کرد: سیاستگذاریهای اقتصادی نباید صرفاً بر شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی متمرکز باشد. در حالی که بخش عمده سود اقتصاد در تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ متمرکز شده، ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط (SME) نهفته است. بقای این بنگاهها به معنای حفظ معیشت میلیونها خانواده ایرانی است که حقوق خود را از بخش خصوصی دریافت میکنند.
وی گفت: پیشنهاد ما تدوین «نقشه راه بازسازی صنعتی» است تا از طریق تضمین خرید با انعقاد قراردادهای تضمین خرید برای محصولات و تجهیزات مورد نیاز بازسازی توسط بنگاههای کوچک و متوسط و ایجاد سازوکارهای بیمهای برای پوشش مخاطرات ناشی از جنگ جهت حفظ اشتغال موجود است.
وی ادامه داد: در نقشه راه بازسازی صنعتی، باید سهم مشخصی برای بنگاههای کوچک، شرکتهای دانشبنیان، سازندگان داخلی و تشکلهای تخصصی در طرحهای ملی تعریف شود.