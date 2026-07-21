به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد الله داد در عسلویه اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش تلفات غیرفنی، مقابله با سرقت برق، انشعاب‌های غیرمجاز و استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها و ارتقای پایداری شبکه برق کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای طرح ملی «مهتاب» انجام اقداماتی ماندگار برای کاهش تلفات غیرفنی شبکه برق است و صرف جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، بدون ایجاد سازوکار‌های بازدارنده، نمی‌تواند به کاهش پایدار هدررفت انرژی منجر شود.

الله داد گفت: مشترکانی که اقدام به دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، استفاده از انشعاب غیرمجاز، تغییر در تجهیزات اندازه‌گیری، باز فروش برق یا استخراج غیرمجاز رمزارز می‌کنند، باید تحت نظارت هوشمند قرار گیرند و در صورت لزوم تجهیزات اندازه‌گیری آنان به‌گونه‌ای نصب شود که امکان تکرار تخلف از بین برود.

وی با اشاره به شرایط ناترازی تولید و مصرف برق در کشور بیان کرد: در روز‌هایی که صنعت برق برای تأمین برق پایدار مشترکان با محدودیت مواجه است، برخورد با سرقت برق و مصارف غیرمجاز یک ضرورت محسوب می‌شود و با متخلفان، از قطع برق تا اجرای سایر الزامات قانونی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه برق رایگان اماکن مذهبی تنها شامل شبستان، محل اقامه نماز و بخش‌های مرتبط با انجام فرایض دینی است، گفت: واحد‌های دارای فعالیت اقتصادی از جمله مغازه، تالار، باشگاه و سایر کسب‌وکار‌های مستقر در این اماکن موظف به پرداخت هزینه برق مصرفی هستند.

الله‌داد همچنین از تشدید نظارت بر استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها نیز خبر داد و افزود: ساماندهی این حوزه و برخورد با متخلفان در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی با جدیت دنبال می‌شود و پیشنهاد‌هایی نیز برای حذف یارانه برق مشترکان متخلف در دست بررسی است.

وی حمایت از نیرو‌های عملیاتی صنعت برق را از الزامات موفقیت طرح ملی «مهتاب» دانست و اظهار کرد: کارکنانی که در زمینه شناسایی برق غیر مجاز و کاهش تلفات فعالیت می‌کنند، باید از حمایت‌های مالی، حقوقی و انگیزشی بیشتری برخوردار شوند، زیرا نقش اصلی در صیانت از شبکه برق کشور بر عهده دارند.

الله‌داد با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در اجرای این طرح گفت: موفقیت برنامه‌های کاهش تلفات انرژی نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها است و برخورد مؤثر با متخلفان، ضمن کاهش هدررفت انرژی، به افزایش پایداری شبکه برق و تأمین برق مطمئن برای مشترکان قانون‌مدار کمک خواهد کرد.