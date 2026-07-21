استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده علمی، صنعتی و فناورانه استان، امضای تفاهم نامه همکاری با تاگوش‌پارک پرتغال را آغازگر فصل جدیدی از همکاری‌های راهبردی در حوزه فناوری، اقتصاد دانش بنیان و استارتاپ‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار با پروفسور ادواردو باپتیستا کوریا رئیس تاگوش پارک پرتغال با استقبال از حضور هیئت پرتغالی در تبریز اظهار کرد:این سفر و امضای تفاهم نامه همکاری می‌تواند سرآغاز همکاری‌های راهبردی در حوزه استارتاپ ها، فناوری و اقتصاد دانش بنیان باشد.

وی با بیان اینکه پیشرفت کشور‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایه دانش و فناوری استوار است افزود: همکاری میان پارک‌های علم و فناوری از مهمترین ابزار‌های انتقال دانش، توسعه بازار، جذب سرمایه گذار و تجاری سازی فناوری‌ها در جهان امروز به شمار می‌رود.

سرمست با تشریح ظرفیت‌های آذربایجان شرقی گفت: وجود ۵۷ شهرک صنعتی، نخستین شهرک سرمایه گذاری خارجی کشور، منطقه آزاد ارس، صنایع مادر از جمله ماشین سازی و تراکتورسازی، واحد‌های داروسازی و جایگاه ممتاز استان در صنایع غذایی، شیرینی و شکلات و قطعه سازی، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های فناورانه و صنعتی فراهم کرده است.

وی همچنین به پیشینه علمی استان اشاره کرد و گفت: دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه صنعتی تبریز و دیگر مراکز علمی، در کنار سابقه تاریخی ربع رشیدی، پشتوانه ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های پژوهشی و فناورانه محسوب می‌شوند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه پارک علم و فناوری استان اظهار داشت: این مجموعه به عنوان یکی از پارک‌های سطح یک کشور، با ۵۳۳ واحد فناور و ۳۹۶ شرکت دانش بنیان، ظرفیت بالایی در حوزه فناوری‌های پیشرفته، ماشین‌آلات، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی دارد.

وی شهرک صنعتی بعثت را با وسعت ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار، یکی از مهمترین بستر‌های استقرار واحد‌های فناور عنوان کرد و افزود: این شهرک با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل، انرژی و خدمات، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صنایع هوشمند و فناوری‌های نوین دارد.

سرمست با تاکید بر آغاز همکاری‌های مشترک میان پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی و تاگوش پارک پرتغال، تبادل شرکت‌های فناور و استارتاپ ها، تعریف طرح های مشترک، تشکیل کنسرسیوم‌های بین المللی، جذب منابع مالی، تبادل هیئت‌های تخصصی و برگزاری رویداد‌های مشترک فناوری و سرمایه گذاری را از مهمترین محور‌های این همکاری برشمرد.

وی پیشنهاد تاسیس دفتر پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی در تاگوش پارک پرتغال را مطرح کرد و گفت: ایجاد این دفتر، زمینه تبادل هیئت‌های علمی، جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری و حضور شرکت‌های دانش بنیان استان در بازار‌های اروپا را فراهم می‌کند و می‌تواند آذربایجان شرقی را به هاب تعاملات فناورانه شمال غرب کشور تبدیل کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به سیاست‌های دولت در توسعه دیپلماسی استانی افزود: با توجه به رویکرد رئیس جمهور در تقویت دیپلماسی استان‌های مرزی، توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی از اولویت‌های مدیریت استان است. باور ما این است که علم مرز نمی‌شناسد و تعاملات علمی و فناورانه می‌تواند در خدمت توسعه، صلح و همکاری‌های بشردوستانه قرار گیرد.

پروفسور ادواردو باپتیستا کوریا رئیس تاگوش پارک پرتغال نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای همکاری‌های مشترک گفت: ایران و پرتغال از ظرفیت‌های ارزشمندی برای همکاری دوجانبه برخوردارند و می‌توان با تعریف طرح های مشترک، چالش‌های موجود را با اتکا به دانش و فناوری برطرف کرد.

وی با اشاره به پیشینه ۵۰۰ ساله روابط ایران و پرتغال، ابراز امیدواری کرد همکاری‌های جدید بتواند استمرار روابط تاریخی دو کشور را تقویت کند و از برنامه ریزی برای آغاز یک طرح مشترک تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.

سید مجید تفرشی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال نیز با تاکید بر ظرفیت‌های آذربایجان شرقی، این استان را الگویی مناسب برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در مناطق مرزی دانست و گفت: ایجاد ارتباطات ساختارمند و هدفمند، زمینه ساز اجرای طرح های مشترک و تسریع همکاری‌های آینده خواهد بود.