کتاب «خدمتگزار بی‌ادعا» با روایت زندگی سید مصطفی عالی‌نسب، یکی از چهره‌های شاخص صنعت و اقتصاد ایران، در نشر معارف منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بسیاری از موفق‌ها در دنیا، نقطه شروعشان را در رفاه و آسایش می‌یابند، اما داستان سید مصطفی عالی‌نسب متفاوت است. او در نجف متولد شد و در تبریز، در حالی که کودکی بود، با مرگ پدر، بار سنگین تامین خانواده را بر دوش گرفت. این شروع سخت، نه تنها او را نمی‌شکست، بلکه تبدیل به سوختی برای رسیدن به اهدافی بزرگ شد.

کتاب «خدمتگزار بی‌ادعا» روایتگر زندگی مردی است که درس را رها کرد تا در مغازه آهنگری کار کند، اما هم‌زمان با پشت‌کار، حسابداری را آموخت. او از تهِ بازار شروع کرد، در دوران رکود جنگ جهانی دوم با هوشمندی از طریق سهام سود کسب کرد و در نهایت به یکی از بزرگ‌ترین صنعتگران کشور تبدیل شد.

دو درس بزرگ در این کتاب برای نسل جوان امروز نهفته است: نخست، «داشتن نیت والاتر از پول»؛ عالی‌نسب کار کرد تا اقتصاد اسلام و ایران را تقویت کند. دوم، «استقامت در برابر بلایای سیاسی و اقتصادی»؛ او در دورانی زندگی کرد که هر اتفاقی (از جنگ تا کودتا) می‌توانست هر کسی را از پا درآورد، اما او هرگز دست از تلاش برنداشت.

تیزهوشی، پشت‌کار و ایمان به هدف، کلمات کلیدی زندگی این مرد است که در این اثر به زیبایی به تصویر کشیده شده است.

این کتاب نه تنها یک زندگی‌نامه، بلکه یک دستورالعمل برای پیروزی بر شکست‌هاست، برای کسانی که به دنبال الگویی واقعی در مسیر موفقیت هستند، مطالعه این اثر توصیه می‌شود.

کتاب «خدمتگزار بی‌ادعا» با روایت زندگی سید مصطفی عالی‌نسب، در نشر معارف منتشر شد.