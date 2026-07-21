رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ذخایر کالا‌های اساسی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد، بر ضرورت پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین تأمین و توزیع متوازن ذخایر در شرایط جنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،عضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان بازدید از مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی، با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، آخرین وضعیت دسترسی به کالاهای اساسی در کشور، مسائل حوزه کشاورزی و راهکارهای پیگیری تحقق حقوق عامه در این حوزه بررسی شد.

در ابتدای این برنامه، محمد سرگزی در نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وزیر جهاد کشاورزی، اعلام وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی و تأمین نیازهای ماه‌های پیش‌رو را اطمینان‌بخش دانست و گفت: باید برای شرایط احتمالی آینده و اختلال در مسیرهای دریایی، بنادر، نقل‌وانتقال پول و حمل‌ونقل بین‌المللی، برنامه‌های جایگزین تأمین کالا پیش‌بینی شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن و امن ذخایر راهبردی در سراسر کشور، افزود: تمرکز بیش از حد ذخایر در چند بندر، سیلو یا انبار بزرگ در شرایط جنگی می‌تواند آسیب‌پذیری را افزایش دهد؛ بنابراین باید مشخص باشد در صورت از دسترس خارج شدن یک بندر یا مسیر اصلی، مسیرها و مراکز پشتیبان برای تأمین و توزیع کالا پیش‌بینی شده است یا خیر.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، امنیت غذایی را فراتر از واردات و ذخیره‌سازی کالا دانست و بر ضرورت حفظ توان تولید داخلی تأکید کرد و گفت: تأمین بذر، کود، سم، نهاده‌های دامی و طیور و واکسن، برای تداوم تولید داخلی ضروری است و باید میزان تاب‌آوری کشور در این حوزه‌ها مشخص باشد.

سرگزی با قدردانی از پرداخت مطالبات کشاورزان، پرداخت به‌موقع این مطالبات را برای تداوم تولید و کشت‌های بعدی ضروری دانست و خواستار پیش‌بینی سازوکارهای اعتباری برای پرداخت سریع مطالبات کشاورزان و سایر تولیدکنندگان بخش کشاورزی شد.

وی همچنین بر ضرورت رصد مستمر قیمت، موجودی انبارها و شبکه توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: پیشنهاد می شود داشبورد ملی رصد کالاهای اساسی با پایش روزانه موجودی، قیمت و میزان توزیع کالاها در استان‌های مختلف ایجاد شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان، با اشاره به وابستگی بخش مهمی از فرایند تأمین و توزیع کالا به سامانه‌های الکترونیکی، بر ضرورت تقویت پایداری و امنیت این سامانه‌ها در برابر حملات سایبری تأکید کرد.