به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سرهنگ علی اصغر محمد پور گفت: پلیس جهرم در راستای طرح مبارزه با کالا و ارز و مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق از نگهداری ماینر فاقد مجوز در یک منزل مسکونی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی در بازرسی از منزل سه دستگاه ماینر کشف و یک نفر متهم را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان جهرم با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضایی بیان کرد: ارزش اقلام غیر مجاز توسط کارشناسان مربوطه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.