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مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضای بورس انرژی ایران از تغییر رویکرد این نهاد از معاملات سنتی به بسترهای برخط خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای زنگی آبادی ، با اشاره به توسعه زیرساختهای معاملات برخط در این بورس، اظهار کرد: یکی از مطالبات و دغدغههای اصلی فعالان بازارهای بورس انرژی ایران، فراهم شدن امکان انجام معاملات برخط حاملهای انرژی است؛ از همین رو بورس انرژی ایران با هدف ارتقای کیفیت خدمات معاملاتی، تغییر رویکرد از فرآیند سنتی اخذ سفارش به بسترهای برخط را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه با استقرار زیرساختهای معاملات برخط، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در ثبت سفارشها و انجام معاملات، نقش واسطههای معاملاتی در فرآیند اخذ سفارش کمرنگتر میشود، عنوان کرد: فعالان بازار میتوانند بهصورت مستقیم و از طریق دسترسی برخط خود نسبت به انجام معاملات اقدام کنند.
زنگیآبادی با تاکید بر آثار مثبت این تحول در افزایش شفافیت بازار تصریح کرد: برخطسازی فرآیند اخذ سفارش و انجام معاملات، زمینه بروز تضاد منافع و همچنین احتمال سوءاستفاده از کدهای معاملاتی یا دارایی مشتریان را به حداقل میرساند و از هرگونه استفاده احتمالی از دارایی یا کد معاملاتی مشتریان به نفع اشخاص دیگر جلوگیری میکند.
مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضای بورس انرژی ایران ادامه داد: در همین راستا، بورس انرژی ایران در سال ۱۴۰۴ با همکاری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، پروژه توسعه زیرساخت معاملات برخط را اجرایی کرد که نتیجه آن، راهاندازی امکان انجام معاملات برخط برق از بهمنماه همان سال بود.
وی خاطرنشان کرد: از زمان راهاندازی این خدمت تاکنون، نزدیک به ۱۰ درصد از معاملات بازار برق بورس انرژی ایران بهصورت برخط انجام شده که بیانگر استقبال فعالان بازار از این شیوه نوین معاملاتی و حرکت بازار به سمت هوشمندسازی فرآیندهای معاملاتی است.