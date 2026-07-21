جلسه شورای معاونان قوه قضائیه با حضور معاون اول قوه قضائیه و روسای کل دادگستری استان‌های جنوبی به‌صورت وبیناری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه شورای معاونان قوه قضائیه با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه و جمعی از معاونان رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

در این نشست که با حضور روسای کل دادگستری استان‌های جنوبی کشور همراه بود، آخرین اقدامات، تدابیر در موضوعات جنگی در این مناطق مورد بررسی و رصد دقیق قرار گرفت.

در این جلسه که به صورت وبیناری برگزار شد، روسای کل دادگستری استان‌های جنوبی گزارشی از آخرین وضع عملکردی، اقدامات انجام شده در حوزه‌های قضائی، حفظ امنیت و همچنین برنامه‌های در دست اجرا جهت مدیریت شرایط حساس منطقه همزمان با تجاوز دشمن تروریستی آمریکا ارائه دادند.