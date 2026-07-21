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دبیر ستاد اربعین استان کردستان با اعلام آمادگی کامل این استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: مرز بینالمللی باشماق در مریوان از سوم مردادماه آماده خدمترسانی به زائران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیاکبر ورمقانی در گفتگو با رادیو اربعین در تشریح برنامههای ستاد اربعین استان کردستان، ضمن اشاره به تکمیل زیرساختهای لازم، از فراهم شدن کامل امکانات اسکان، پارکینگ، موکبها و خدمات رفاهی در مرز باشماق خبر داد و تاکید کرد: تمامی این امکانات پیش از آغاز رسمی اعزامها، تکمیل میشود.
دبیر ستاد اربعین استان کردستان در ادامه با بیان جزئیاتی از تعداد و محل استقرار مواکب اضافه کرد: امسال مجموعا ۷۶ موکب فعال در سطح استان خدمت رسانی میکند که از این تعداد ۲۶ موکب در شهرستان مریوان مستقر شده است. همچنین ۵ موکب دیگر نیز در خارج از کشور، شامل ۴ موکب در عراق و ۱ موکب در سلیمانیه، برای خدمترسانی به زائران ایرانی مستقر شدهاند.
وی با اشاره به مسیرهای تردد زائران به سمت مرز باشماق اظهار داشت: زائران از استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، همدان و کرمانشاه میتوانند به راحتی از مسیر استان کردستان به مرز باشماق تردد کنند.
ورمقانی با برشمردن مزایای استفاده از این مسیر به زائران توصیه کرد: مرز باشماق به دلیل برخورداری از آبوهوای خنکتر نسبت به مرزهای جنوبی، دارا بودن مسیرهای کوهستانی زیبا و همچنین ترافیک روانتر، گزینهای بسیار مناسب و ایدهآل برای سفر اربعین است.
معاون سیاسی، امنیتی استان کردستان با تأکید بر هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و خدماترسان، ابراز امیدواری کرد که همچون سالهای گذشته بتوانند میزبان شایستهای برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشند.