به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقان از مهر وموم یک محل غیرمجاز برای اوراق و مونتاژ (سرهم کاری) وسایل نقلیه سنگین فرسوده در این شهرستان خبر داد. دهقان افزود: این محل در پی اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌ها، شناسایی و با دستور مقام قضایی، فعالیت آن متوقف و محل مهر وموم شد.

وی افزود: در این مرکز، کامیون‌های فرسوده و اوراقی به‌صورت غیراصولی و با استفاده از قطعات خودرو‌های اسقاطی مونتاژ (سرهم کاری) و با ظاهری جدید به معادن عرضه و فروخته می‌شدند.

دادستان مهریز با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه خرید، فروش، اوراق و بازسازی وسایل نقلیه، گفت: این اقدامات علاوه بر تخلف قانونی، می‌تواند ایمنی عمومی و حقوق بهره‌برداران را به خطر بیندازد.

دهقان خاطرنشان کرد: پرونده قضایی تشکیل شده و شناسایی سایر عوامل احتمالی مرتبط و بررسی ابعاد مختلف تخلفات در دستور کار قرار دارد.