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دادستان مهریز از مهر وموم یک محل غیرمجاز برای اوراق و مونتاژ (سرهم کاری) وسایل نقلیه سنگین فرسوده در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقان از مهر وموم یک محل غیرمجاز برای اوراق و مونتاژ (سرهم کاری) وسایل نقلیه سنگین فرسوده در این شهرستان خبر داد. دهقان افزود: این محل در پی اقدامات اطلاعاتی و بررسیها، شناسایی و با دستور مقام قضایی، فعالیت آن متوقف و محل مهر وموم شد.
وی افزود: در این مرکز، کامیونهای فرسوده و اوراقی بهصورت غیراصولی و با استفاده از قطعات خودروهای اسقاطی مونتاژ (سرهم کاری) و با ظاهری جدید به معادن عرضه و فروخته میشدند.
دادستان مهریز با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با فعالیتهای غیرمجاز در حوزه خرید، فروش، اوراق و بازسازی وسایل نقلیه، گفت: این اقدامات علاوه بر تخلف قانونی، میتواند ایمنی عمومی و حقوق بهرهبرداران را به خطر بیندازد.
دهقان خاطرنشان کرد: پرونده قضایی تشکیل شده و شناسایی سایر عوامل احتمالی مرتبط و بررسی ابعاد مختلف تخلفات در دستور کار قرار دارد.