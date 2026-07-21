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مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، نظارت همزمان بر موازین شرعی و استانداردهای بهداشتی در کشتارگاهها را از ارکان مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی دانست .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، حجتالاسلام رحیم صبور سهشنبه ۳۰ تیر در بازدید از کشتارگاه دام سبک شهرستان داراب، حفظ سلامت غذایی مردم را خط قرمز دستگاههای متولی خواند و گفت: نظارت مستمر بر صنایع وابسته به دام و طیور، تضمینکننده سلامت عمومی جامعه است و هرگونه کوتاهی در اجرای استانداردها غیرقابل پذیرش خواهد بود.
او افزود: تقویت همکاریهای مشترک با اداره دامپزشکی برای ارتقای کیفی فرآوردههای خام دامی بسیار مهم است.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: از دیدگاه علمی، نظارت همزمان بر موازین شرعی و استانداردهای بهداشتی در کشتارگاهها نقشی کلیدی در مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی ایفا میکند.
حجتالاسلام رحیم صبور بیان کرد: رعایت دستورالعملهای بهداشتی موجب کاهش بار میکروبی و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک میان انسان و دام میشود.
او در پایان گفت: نظارت شرعی نیز افزون بر جنبههای اعتقادی، با تأکید بر خروج کامل خون از لاشه، به بهبود ماندگاری و حفظ کیفیت بیوشیمیایی گوشت کمک شایانی میکند و این رویکرد دوگانه در نهایت ضامن تحقق امنیت غذایی پایدار و آرامش خاطر مصرفکنندگان خواهد بود.