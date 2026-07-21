استاندار ایلام از فعالیت ۴۰۰ موکب برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در استان خبر داد و گفت: چند روزی است که تعدادی از مواکب کار خود را آغاز کرده‌اند.

خدمات رسانی ۴۰۰ موکب به زائران اربعین در ایلام

خدمات رسانی ۴۰۰ موکب به زائران اربعین در ایلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی »استاندار ایلام امروز در بازدید از تعدادی از مواکب استان گفت: ۴۰۰ موکب کار خدمت‌رسانی به زائران را در اربعین امسال در استان بر عهده دارند.

وی افزود: چند روزی است که تعدادی از این مواکب کار خود را آغاز کرده‌اند و تلاش می‌شود تا با ارائه خدمات مختلف به زائران، فرصت خوبی برای پذیرایی از آنان فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در بازدید از مواکب گفت: امسال برنامه‌های متنوع فرهنگی با هدف معرفت‌افزایی زائران برگزار می‌شود.

همچنین امروز کمیته نظارت و ارزیابی اربعین در ایلام با حضور استاندار ایلام کار خود را آغاز کرد.