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استاندار ایلام از فعالیت ۴۰۰ موکب برای خدمترسانی به زائران اربعین در استان خبر داد و گفت: چند روزی است که تعدادی از مواکب کار خود را آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی »استاندار ایلام امروز در بازدید از تعدادی از مواکب استان گفت: ۴۰۰ موکب کار خدمترسانی به زائران را در اربعین امسال در استان بر عهده دارند.
وی افزود: چند روزی است که تعدادی از این مواکب کار خود را آغاز کردهاند و تلاش میشود تا با ارائه خدمات مختلف به زائران، فرصت خوبی برای پذیرایی از آنان فراهم شود.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در بازدید از مواکب گفت: امسال برنامههای متنوع فرهنگی با هدف معرفتافزایی زائران برگزار میشود.
همچنین امروز کمیته نظارت و ارزیابی اربعین در ایلام با حضور استاندار ایلام کار خود را آغاز کرد.