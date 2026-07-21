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ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان پنجشنبه در دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۸، نسبت به فعالیت سامانه بارشی در دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان هشدار داد.
بر اساس این هشدار، سامانه بارشی از بعدازظهر روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه تا پایان وقت پنجشنبه اول مردادماه فعال خواهد بود.
هواشناسی، رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال تگرگ را از مهمترین مخاطرات این سامانه اعلام کرده است.
آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، کاهش دید، ریزش سنگ، اختلال در تردد محورهای کوهستانی، خسارت به سازههای کممقاوم و احتمال وقوع صاعقه از مهمترین پیامدهای پیشبینی شده این سامانه است.
هواشناسی مازندران از شهروندان و مسافران خواست از اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند، هنگام تردد در محورهای کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشند، از فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی پرهیز کرده و نسبت به مقاومسازی سازههای موقت و انجام اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند.