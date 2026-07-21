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موضوع قطع شدن ساعتی برق و آب در دستور کار بررسی کمیسیون عمران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و وزارت نیرو برگزار شد.
در این نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو و معاونانش پیرامون دو موضوع برق در شهرها و روستا و تنش آبی گزارشی ارائه کردند.
رئیس کمیسیون عمران در این نشست با اشاره حداقل دو ساعت قطعی برق در بیشتر مناطق کشور گفت: به تبع قطع شدن برق آبرسانی هم مختل شده و بسیاری از صنایع و کشاورزان ممکن است متضرر شوند.
وزیر نیرو هم در این نشست با اشاره به اینکه کشور در شرایط حساسی است گفت: یک خبر خوب اینکه که ۹هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی از سال گذشته تاکنون اضافه شده است البته این در حالی است که ۴هزار مگاوات هم بر اثر آسیب جنگی از ظرفیت تولید کم شده که عمده آن مربوط به بخش صنعتی بودند که به مدار تولید برق کمک میکردند. وزیر نیرو افزود: البته همکاران ما به سرعت در حال تلاش هستند تا این ظرفیت هم به چرخه تولید بازگردد.
آقای علی آبادی تاکید کرد: ظرفیت ذخیره آب پشت سدها خوب است، اما این دلیل نمیشود که صرفه جویی نکنیم و به فکر روزهای آینده نباشیم.
رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر هم تاکید کرد:روند خاموشی در صنایع و برق خانگی ۴ الی ۶ هفته دیگر ادامه دارد و این تابستان از سالهای قبل دوره خاموشی کوتاهتری داریم.
بازسازی فوری شبکههای آسیبدیده در «جنگ رمضان» با اقدام جهادی وزارت نیرو
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست مشترک این کمیسیون با عباس علیآبادی، وزیر نیرو، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان این وزارتخانه برای تامین آب و برق کشور، گفت: جلسه امروز کمیسیون عمران در راستای ایفای جایگاه و رسالت نظارتی مجلس برگزار شد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و هدف قرار گرفتن زیرساختها بیان کرد: در «جنگ رمضان» و در پی حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی به زیرساختهای کشور، شبکهها و پستهای برق ما نیز مورد تهدید و تخریب قرار گرفتند که این امر موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید برق کشور شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس یکی از محورهای اصلی این نشست را بررسی میزان آمادگی وزارت نیرو برای مقابله با تهدیدات و بازسازی فوری واحدهای آسیبدیده برشمرد و افزود: در این جلسه، مدیران وزارت نیرو برنامههای خود را ارائه دادند که نشان از آمادگی بسیار خوب این وزارتخانه دارد.
رضایی کوچی تصریح کرد: انصافاً با وجود اینکه بسیاری از پستها و شبکههای ما مورد تهدید واقع شده و تخریب شدند، کارکنان زحمتکش وزارت نیرو بلافاصله و با اقدامی جهادی، نسبت به بازسازی و بازیابی این واحدها اقدام کردند که جای تقدیر ویژه دارد.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در ادامه به چالش قطعی برق در بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت: مدتی است که با قطعی برق خانگی، چاههای کشاورزی و صنایع روبهرو هستیم که این موضوع به ویژه در فصل تابستان و در استانهای جنوبی کشور با گرمای طاقتفرسا، مشکلات جدی برای مردم، کسبه، تولیدکنندگان و کشاورزان ایجاد کرده و زندگی و معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با اشاره به پیگیری زمانبندی رفع خاموشیها از وزیر نیرو، خاطرنشان کرد: وزارت نیرو در حال تلاش است تا با وارد کردن واحدهای جدید به مدار، روزانه حداقل ۷۰ مگاوات برق به ظرفیت تولید کشور اضافه کند. بر اساس پیشبینیها و برنامههای ارائهشده، حداکثر تا ۴ هفته آینده دیگر هیچگونه قطعی برق خانگی نخواهیم داشت.
رضایی کوچی افزود: همچنین در توافقی که با آقای وزیر داشتیم، مقرر شد در کنار رفع مشکل برق خانگی، خاموشیها در حوزه صنایع و چاههای کشاورزی نیز به حداقل ممکن برسد و بلافاصله پس از اتمام قطعی برق خانگی در ۴ هفته آینده، محدودیتهای برق کشاورزی و صنایع نیز از برنامهها خارج شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان با تاکید بر لزوم حفظ انسجام ملی تصریح کرد: ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل داریم تا در این شرایط جنگی که کشور نیازمند همفکری، تعامل و گفتوگوی درست است، با همافزایی به وزارت نیرو کمک کنیم. با این حال، مجلس در جایگاه نظارتی خود حتماً با دقت کنترل و نظارت خواهد کرد تا دستگاههای اجرایی وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. /
درخواست عضو کمیسیون مجلس از وزارت نیرو؛برق استان های جنوبی از فهرست خاموشی خارج شود
همچنین در ادامه یوسفی عضو کمیسیون عمران در این نشست گفت: تامین برق در همه کشور مهم است اما استان های جنوبی اهمیت بیشتری دارند چون قطع برق بحران ایجاد میکند.
وی ادامه داد: ما از وزارت نیرو در خواست داریم که تدبیری بیاندیشد که برق استان های جنوبی به هیچ عنوان قطع نشود و از فهرست خاموشی خارج شود.درباره تامین آب کشاورزان هم باید تدبیری به کار گرفته شود که کشاورز دغدغه تامین آب نداشته باشد تا کشاورزی پایدار لطمه نبیند.
استان های جنوبی در خط مقدم جنگ هستند
در ادامه نیز،بدری عضو کمیسیون عمران هم در نشست مشترک این کمیسیون با اعضای وزارت نیرو گفت: استان های جنوبی در خط مقدم جنگ هستند و به هیچ عنوان نباید قطعی برق داشته باشند. قیمت افزایشی انشعابات برق هم باید بیشتر مد نظر قرار گیرد تا در شرایط جنگی قیمت ها افزایش نداشته باشد.