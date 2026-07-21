به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، زارع با اشاره به اهمیت تولید گندم در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: امسال بیش از هشت هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰ هزار تن گندم در استان یزد شود.وی، با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی از رسالت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور محسوب می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، این محصول را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند.

وی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم امسال حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده که بر اساس کیفیت محصول می‌تواند متفاوت باشد.

زارع با اشاره به تلاش کشاورزان استان یزد برای تولید گندم گفت: سطح زیرکشت گندم در استان بیش از هشت هزار هکتار است و کشاورزان یزدی سالانه حدود ۳۰ هزار تن از این محصول استراتژیک را تولید می‌کنند.