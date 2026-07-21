خاکی مدیرکل اداره ورزش و جوانان با اشاره به اینکه این ورزش یکی از ورزش‌های مهم و مدال آور است توجه بیشتر به فعالیت در این رشته ورزشی را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، خاکی مدیرکل اداره ورزش و جوانان با بیان اینکه این رشته ورزشی یکی از رشته‌های کم هزینه، اما پر بازده در شهرستان‌هاست گفت آموزش این رشته ورزشی هر چه بیشتر برای جامعه هدف مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر بررسی دقیق عملکرد ۴ ساله این هیئت کفت این مهم برای برنامه‌های آینده و پیشرفت در حوزه کاری این رشته ورزشی تاثیرگذار است.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان همچنین کردستان همچنین تاکید کرد انتظارات و مطالبات مردم و جامعه هدف برای پیشرفت بیشتر در این رشته ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

در مجمع عمومی سالیانه هیئت کبدی استان عملکرد مالی و فعالیت‌های سال ۱۴۰۴ این هیئت و نیز برنامه‌های آتی آن مورد بررسی قرار گرفت.