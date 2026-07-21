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رئیس کمیته امداد شهرستان چالوس: ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان زکات در شهرستان چالوس جمعآوری به کمیته امداد تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، احمد عاشوریان رئیس کمیته امداد شهرستان چالوس در گزارشی از عملکرد سه ماهه حوزه زکات سالجاری اظهار داشت: طی این بازه زمانی، مبلغ ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان زکات در شهرستان چالوس جمعآوری به کمیته امداد تحویل داده شد.
وی با بیان اینکه احیای فریضه زکات از جمله اولویتهای فرهنگی و اجتماعی کمیته امداد است افزود: در این زمینه لازم است همه دستگاهها و نهادهای عضو شورای زکات و مرتبط برای تقویت فرهنگ پرداخت زکات و ترویج این واجب فراموششده در شهرستان چالوس بیش از پیش مشارکت داشته باشند.
رئیس کمیته امداد چالوس همچنین تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، در شهرستان چالوس مصداق زکات واجب وجود ندارد و بنابراین زکات دریافتی، مستحبی محسوب میشود؛ با این حال، گردآوری این مبالغ نقش مهمی در حمایت از نیازمندان و تقویت اعتماد عمومی به امر خیر دارد.
عاشوریان در ادامه توضیح داد: کمکهای انجامشده با یاری و همراهی ائمه محترم جمعه به عنوان رؤسای شورای زکات و همچنین شورای زکات روستاها جمعآوری شده است.
در پایان رئیس کمیته امداد چالوس ضمن قدردانی از مشارکتکنندگان و عوامل اجرایی، اظهار کرد: ترویج و استمرار پرداخت زکات حتی در قالب مستحبی در راستای تحقق کمک به اقشار آسیبپذیر و تقویت فرهنگ انفاق و خیرخواهی در جامعه، اثرگذاری قابل توجهی دارد.