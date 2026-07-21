رئیس کمیته امداد شهرستان چالوس: ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان زکات در شهرستان چالوس جمع‌آوری به کمیته امداد تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، احمد عاشوریان رئیس کمیته امداد شهرستان چالوس در گزارشی از عملکرد سه ماهه حوزه زکات سالجاری اظهار داشت: طی این بازه زمانی، مبلغ ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان زکات در شهرستان چالوس جمع‌آوری به کمیته امداد تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه احیای فریضه زکات از جمله اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی کمیته امداد است افزود: در این زمینه لازم است همه دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو شورای زکات و مرتبط برای تقویت فرهنگ پرداخت زکات و ترویج این واجب فراموش‌شده در شهرستان چالوس بیش از پیش مشارکت داشته باشند.

رئیس کمیته امداد چالوس همچنین تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، در شهرستان چالوس مصداق زکات واجب وجود ندارد و بنابراین زکات دریافتی، مستحبی محسوب می‌شود؛ با این حال، گردآوری این مبالغ نقش مهمی در حمایت از نیازمندان و تقویت اعتماد عمومی به امر خیر دارد.

عاشوریان در ادامه توضیح داد: کمک‌های انجام‌شده با یاری و همراهی ائمه محترم جمعه به عنوان رؤسای شورای زکات و همچنین شورای زکات روستا‌ها جمع‌آوری شده است.

در پایان رئیس کمیته امداد چالوس ضمن قدردانی از مشارکت‌کنندگان و عوامل اجرایی، اظهار کرد: ترویج و استمرار پرداخت زکات حتی در قالب مستحبی در راستای تحقق کمک به اقشار آسیب‌پذیر و تقویت فرهنگ انفاق و خیرخواهی در جامعه، اثرگذاری قابل توجهی دارد.