قهرمانان باید در عمل الگوی جامعه باشند
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در آیین پاسداشت شهدای ورزشکار استان البرز و پانزدهمین سالگرد درگذشت زندهیاد روحالله داداشی با تأکید بر نقش اثرگذار قهرمانان ورزشی در جامعه گفت: پهلوانان و ورزشکاران زمانی به الگوی واقعی تبدیل میشوند که رفتار و عملکردشان با ارزشها و سخنانشان همسو باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، ایرج عرب گفت: ورزشکاران و قهرمانان به دلیل جایگاه اجتماعی خود، مسئولیتی فراتر از موفقیتهای ورزشی دارند و باید در رفتار و منش نیز الگوی جامعه باشند. امروز در میان ورزش ایران چهرههای بسیاری حضور دارند که اخلاق، منش پهلوانی و عملکردشان با باورها و سخنانشان همخوانی دارد و همین ویژگی آنان را به سرمایههای ارزشمند اجتماعی تبدیل کرده است.
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه گفت: امیدواریم این روحیه در همه عرصهها گسترش یابد و زمینهساز پیشرفت و موفقیت هرچه بیشتر کشور باشد.
عرب همچنین با گرامیداشت یاد شهدای ورزشکار و خانوادههای آنان، بر ادامه راه شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار تأکید کرد.
وی با اشاره به پانزدهمین سالگرد درگذشت روحالله داداشی گفت: برگزاری این مراسم نشاندهنده جایگاه ماندگار این قهرمان محبوب در میان جامعه ورزش است؛ پهلوانی که با اخلاق، مرام و مردمداری، نام خود را در ذهن دوستداران ورزش ماندگار کرد.
در این مراسم از۴۰ پیشکسوت و خانوادههای هشت تن از ورزشکاران قهرمان استان البرز که در جریان جنگهای اخیر به شهادت رسیدهاند، تجلیل شد همچنین ابراهیم جوادی، پیشکسوت کشتی ایران، هدایای خود را به خانوادههای معظم شهدا اهدا کرد.
مرحوم روحالله داداشی، متولد ۱۳۶۰ در کرج، از چهرههای نامآشنای رقابتهای قویترین مردان ایران بود که با کسب عنوان قهرمانی در سال ۱۳۸۹ در اوج محبوبیت رسید؛ او در سال ۱۳۹۰ در جریان یک حادثه در کرج جان خود را از دست داد؛ رخدادی تلخ که جامعه ورزشی را اندوهگین کرد.