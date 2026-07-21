حسن عظیم زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از روی نقشه جزئیات پاسخ موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح کشورمان به تجاوزات دشمن تروریست آمریکایی را تشریح کرده است.