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جزئیات ضربات سخت نیرو‌های مسلح ایران به دشمن آمریکایی

حسن عظیم زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از روی نقشه جزئیات پاسخ موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح کشورمان به تجاوزات دشمن تروریست آمریکایی را تشریح کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰- ۱۴:۵۳
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برچسب ها: پاسخ موشکی ایران ، پایگاه‌های آمریکایی ، قدرت نظامی ایران
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