به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، ایالت تنسی مدعی است که شرکت متا به‌طور عمدی ویژگی‌هایی را در اینستاگرام پیاده کرده است که کاربران نوجوان را به استفاده وسواسی سوق می‌دهد. بر اساس مستندات این پرونده، کارمندان متا بار‌ها درباره اثرات منفی این سکو بر نوجوانان به مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت، هشدار داده بودند؛ اما وی از تخصیص بودجه برای پروژه‌های کاهش این آسیب‌ها خودداری کرده و در عین حال، بیانیه‌هایی گمراه‌کننده درباره امنیت پلتفرم منتشر نموده است.

در این دادگاه، ایالت تنسی خواستار تغییر ویژگی‌های خاصی از اینستاگرام، از جمله «بخش ریلز»، «پخش خودکار ویدیوها» و «سیستم اعلان‌ها» شده است. همچنین طبق قانون حمایت از مصرف‌کننده تنسی، برای هر مورد نقض قانون، جریمه‌ای تا سقف هزار دلار درخواست شده است.

در واکنش به این اتهامات، سخنگوی متا اعلام کرد: این شرکت یک دهه را صرف ساخت تنظیمات پیش‌فرض ایمن و ابزار‌هایی برای والدین کرده است تا محیطی امن برای نوجوانان فراهم آورد.