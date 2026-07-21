شهردار پالیز از بهره‌برداری از صفحات خورشیدی شهرداری این شهر با هدف توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید اسدی گفت: این طرح با اعتباری افزون بر ۲ میلیارد تومان وارد مدار بهره‌برداری شد و ظرفیت تولید این صفحات خورشیدی ۱۰ کیلووات است.

او افزود: از مجموع ظرفیت تولیدی این نیروگاه خورشیدی، حدود ۸.۵ کیلووات مازاد بر مصرف مجموعه شهرداری پالیز است و این ظرفیت امکان اتصال به شبکه توزیع برق شهر پالیز و تزریق برق تولیدی به شبکه را دارد.

شهردار پالیز تصریح کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی، علاوه بر کمک به کاهش مصرف برق، گامی مؤثر در راستای مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست است.