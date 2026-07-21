جو کنت رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا با اشاره به کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حملات اخیر ایران به اردن، خواستار پایان فوری جنگ شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ جو کِنت در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «ما با پایان دادن به این جنگ و جلوگیری از کشته شدن بیشتر مردان و زنان جوانمان، به جان‌باختگان خود ادای احترام می‌کنیم.»

وی با اشاره به حملات متقابل آمریکا علیه ایران افزود: «ما حملات تلافی‌جویانه خود را انجام داده‌ایم، اکنون زمان آن رسیده که منطقه را ترک کنیم.»

این مقام امنیتی سابق آمریکا همچنین نسبت به ادامه درگیری هشدار داد و تأکید کرد: «این جنگ نباید از ابتدا آغاز می‌شد. اگر بخواهیم آن را به هر روشی غیر از خروج فوری پایان دهیم، اوضاع فقط بدتر خواهد شد.»