حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر، همزمان با برگزاری آیین اختتامیه طرح ملی «حدیث زندگی» این طرح را یکی از رویکردهای راهبردی کمیته امداد در حوزه خانواده دانست و گفت: هدف از اجرای این طرح، تربیت شبکه‌ای از راهنمایان خانواده برای ارائه خدمات فرهنگی و پیشگیرانه و تقویت بنیان خانواده‌های تحت حمایت است.



معاون امور فرهنگی کمیته امداد، با بیان اینکه خانواده مهم‌ترین رکن جامعه اسلامی است، افزود: کمیته امداد با تکیه بر آموزه‌های دینی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص، تلاش کرده است علاوه بر حمایت‌های معیشتی، زمینه توانمندسازی فکری و فرهنگی خانواده‌ها را نیز فراهم کند.



وی درباره روند اجرای طرح گفت: در دو مرحله اجرایی، ۷۰۰ نفر از طلاب و مددجویان فارغ‌التحصیل رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی پس از طی مراحل مصاحبه و ارزیابی علمی وارد دوره آموزشی شدند.

شرکت‌کنندگان ۱۳۰ ساعت آموزش مجازی در موضوعاتی همچون همسرگزینی، همسرداری، فرزندآوری، تربیت فرزند و فقه خانواده را پشت سر گذاشتند و پس از ارزیابی عملکرد، برگزیدگان در دوره تکمیلی حضوری پنج‌روزه در مشهد مقدس شرکت کردند.



متقی‌فر با اشاره به نتایج این طرح خاطرنشان کرد: اکنون ۴۳۵ نفر از دانش‌آموختگان، آموزش‌های تخصصی را با موفقیت به پایان رسانده‌اند و آماده فعالیت در کانون‌ها، اردوها و مجتمع‌های شبانه‌روزی کمیته امداد هستند.



معاون امور فرهنگی کمیته امداد با تأکید بر اینکه راهنمایان خانواده جایگزین مشاوران بالینی نیستند، گفت: نقش این افراد، تسهیل‌گری، شنیدن مسائل خانواده‌ها، پیشگیری از بروز آسیب‌ها و هدایت آنان به مسیرهای صحیح مشاوره و حمایت است.





وی بومی‌سازی خدمات مشاوره بر پایه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، استفاده از ظرفیت مددجویان متخصص برای خدمت به سایر خانواده‌ها و افزایش اثربخشی خدمات فرهنگی کمیته امداد را از مهم‌ترین دستاوردهای طرح «حدیث زندگی» برشمرد.



متقی‌فر در پایان گفت: طرح ملی «حدیث زندگی» نمادی از حرکت کمیته امداد از رویکرد صرفاً حمایتی و مالی به سمت توانمندسازی فکری، فرهنگی و تحکیم بنیان خانواده است؛ مسیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت خانواده‌های تحت حمایت نقش مؤثری ایفا کند.

