فعالیت بیش از ۱۵۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری البرز
پارک علم و فناوری استان البرز سال ۱۳۹۶ با هدف حمایت از شرکتهای فناور درحوزه آی سی تی و تولید محصولات مورد نیاز بازار به منظور قطع واردات در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار احداث شد و در حال حاضر بیش از ۱۵۰ شرکت در آن مستقر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، رییس پارک علم و فناوری استان البرز با بیان اینکه تاکنون پیش از ۵۰۰ محصول در این پارک مورد حمایت قرار گرفته و واردات آن قطع شده است گفت: بر اساس خوداظهاری شرکتها و آمار موجود در سال ۱۴۰۳ میزان صرفه جویی ارزی از محل کاهش واردات با توجه به تولید مبتنی بر نیاز بازار در پارک فاوا بیش از ۹۲ میلیون دلار بوده است.
مافی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ گلخانه به صورت پایلوت در استانهای کشور هوشمند شده است افزود: هوشمندسازی بقیه گلخانهها، فراهم سازی زیرساخت اینترنت در همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا سال ۱۴۰۷ و هوشمند سازی معادن از برنامههای پیش روی پارک فناوری اطلاعات است.
وی پردیس تولید محتوا به وسعت ده هکتار در خراسان رضوی و قطب داده؛ مراکز پردازش سریع و ذخیره سازی ابری به وسعت ۲۳۰ هکتار در فولادشهر اصفهان را از طرحهای توسعهای پارک فناوری اطلاعات برشمرد.