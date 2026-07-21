فعالیت بیش از ۱۵۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری البرز

پارک علم و فناوری استان البرز سال ۱۳۹۶ با هدف حمایت از شرکت‌های فناور درحوزه آی سی تی و تولید محصولات مورد نیاز بازار به منظور قطع واردات در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار احداث شد و در حال حاضر بیش از ۱۵۰ شرکت در آن مستقر هستند.