به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نشست شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در نشست هایی که با رهبر شهید انقلاب داشتیم، پایان جلسات که فضا سنگین می شد، شعرخوانی، فضا را تلطیف می کرد.

حداد عادل با اشاره به توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به شعر و زبان فارسی افزود: اگر بخواهم از وسعت معلومات و تنوع ذوق ادبی رهبر شهید سخن بگویم، به اندازه یک کتاب خاطره دارم.