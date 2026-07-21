دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی در ایلام با استقبال بی‌نظیر دانش‌آموزان همراه شد و بیش از ۱۲ هزار نفر در مرحله آموزشگاهی شرکت کردند که از میان آنان، ۴۴۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ایلام امسال میزبان دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی است؛ رویدادی علمی که با استقبال گسترده دانش‌آموزان استان همراه شده است.

در مرحله آموزشگاهی، بیش از ۱۲ هزار دانش‌آموز از سراسر استان در این رقابت علمی شرکت کردند. پس از داوری و ارزیابی، ۴۴۰ نفر از آنان به مرحله استانی راه یافتند تا توانایی‌های خود را در فضایی رقابتی و صمیمی به نمایش بگذارند.

این جشنواره در ۱۴ محور تخصصی شامل فعالیت‌های آزمایشگاهی، دست‌سازه‌ها، پژوهش، ادبیات (احساس واژه‌ها)، بازارچه‌های کسب‌وکار، نرم‌افزار‌های چندرسانه‌ای، زبان خارجی، ریاضیات، علوم اجتماعی، هنر‌های نمایشی و سایر رشته‌ها برگزار می‌شود. دانش‌آموزان با خلاقیت و پشتکار خود، آثار بدیعی را در این جشنواره خلق کرده‌اند.