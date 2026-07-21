به گزارش تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق ابلاغ گمرک، بر اساس آن، اقلام جدیدی از جمله برخی مواد اولیه صنعتی، تجهیزات، قطعات الکترونیکی و کالاهای مصرفی به فهرست کالاهای قابل ورود از این رویه‌ها اضافه شده‌اند.

بر اساس این ابلاغیه، فندق، شاهدانه بو داده، چوب سریش، فن‌کویل و چیلر، مواد اولیه حوزه پتروشیمی، انواع باتری، پلیت باتری، قطعات خودرو، الکتروموتور، دستگاه‌های صوتی و تصویری خودرو، انواع برد رایانه، پردازنده (CPU)، حافظه (RAM)، تخمه هندوانه، ماشین‌آلات تهیه علوفه برای دام و طیور، سنگ و برخی اقلام دیگر به فهرست ردیف تعرفه‌های مجاز برای واردات از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی افزوده شده‌اند.

در این ابلاغیه همچنین بر انجام تشریفات ثبت آماری معتبر از طریق سامانه جامع تجارت، دریافت مجوزهای قانونی ترخیص و انطباق ردیف تعرفه کالا با فهرست‌های مجاز ابلاغی تأکید شده و رعایت این الزامات برای انجام تشریفات گمرکی ضروری اعلام شده است.

توسعه فهرست کالاهای مشمول رویه‌های کولبری و ملوانی در حالی ادامه دارد که طی ماه‌های اخیر، واردات از این مسیرها با استقبال بیشتری مواجه شده است. یکی از دلایل این موضوع، امکان واردات برخی کالاها با ثبت آماری و بهره‌مندی از حقوق ورودی پایین‌تر نسبت به واردات از رویه‌های رسمی است که می‌تواند هزینه تمام‌شده واردات را کاهش دهد.