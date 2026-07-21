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رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از اجرای سامانه هوشمند و رقابتی برای تخصیص خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط خبر داد و گفت: در سازوکار جدید، عملکرد مراکز اسقاط مبنای تخصیص قرار میگیرد تا ضمن حذف واسطهگری، از بروز تخلفات و تضییع حقوق مالکان جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدصادق حاتمی با اشاره به راهاندازی سازوکار جدید تخصیص خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط، گفت: این سامانه با هدف افزایش شفافیت، حذف واسطهها و ارتقای سرعت نوسازی ناوگان طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: بررسی گزارشهای سالهای گذشته نشان میداد که برخی واسطهها با سوءاستفاده از فرآیندهای سنتی، زمینه بروز تخلفات و تضییع حقوق مالکان خودروهای فرسوده را فراهم کرده بودند؛ از این رو ستاد نوسازی ناوگان، مکانیزمی هوشمند و رقابتی را جایگزین روشهای پیشین کرد.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با تشریح نحوه عملکرد این سامانه گفت: در شیوه جدید، تخصیص خودروها بهصورت خودکار و بر اساس شاخصهای عملکردی انجام میشود و مراکزی که خدمات بهتری ارائه دهند و استانداردهای عملیاتی را رعایت کنند، در اولویت دریافت خودرو قرار خواهند گرفت.
حاتمی ادامه داد: ثبت شکایت از سوی مالکان یا عملکرد نامناسب مراکز اسقاط در انجام تعهدات، موجب کاهش امتیاز آنها شده و در مواردی میتواند به اعمال محدودیت یا محرومیت از دریافت خودرو در دورههای بعدی منجر شود.
وی این تحول را گامی مؤثر در اصلاح فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده دانست و تأکید کرد: ایجاد فضای رقابتی سالم میان مراکز اسقاط، ضمن کاهش زمینههای فساد، به افزایش سرعت نوسازی ناوگان و ارائه خدمات شفافتر به مالکان خودروهای فرسوده کمک خواهد کرد.