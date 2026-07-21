فرمانده انتظامی رفسنجان، از موفقیت پلیس در کشف و بازداشت دو متهم اصلی پرونده قتل که چندین سال پیش در شهرستان سیرجان به وقوع پیوسته بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سرهنگ خواجه‌پور، فرمانده انتظامی رفسنجان، از موفقیت پلیس در کشف و بازداشت دو متهم اصلی پرونده قتل که چندین سال پیش در شهرستان سیرجان به وقوع پیوسته بود، خبر داد.

سرهنگ خواجه‌پور با تشریح جزئیات این عملیات موفق اعلام کرد: در پی پیگیری‌های مستمر و اقدامات اطلاعاتی دقیق، دو متهم اصلی این پرونده که اهل رفسنجان بودند، مورد رصد قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه این عملیات متهم ردیف اول که به مدت پنج سال از وقوع این حادثه متواری بود بازداشت و با دستگیری متهم ردیف دوم پرونده قتل به پایان رسید و متهمین جهت طی مراحل قانونی به پلیس آگاهی سیرجان تحویل داده شدند.