تجدید میثاق مردم استان مرکزی با ایران و رهبری در یکصد و چهل‌ودومین تجمع مردمی

مردم شهر‌های مختلف استان مرکزی همزمان با یکصد و چهل‌ودومین شب تجمع‌های مردمی، با حضور در میادین و خیابان‌های اصلی، حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.