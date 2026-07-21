به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در حاشیه این دوره آموزشی گفت: این دوره دو روزه با حضور ۱۰۰ بانوی کارآفرین روستایی و عشایری در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شده و شرکت‌کنندگان مهارت‌های تخصصی راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار فضای مجازی را با استفاده از سکو‌های همراه اول و دیجی‌کالا فرا می‌گیرند.

حجت‌الله حسنی، ورود بانوان کارآفرین روستایی و عشایری به بازار‌های فضای مجازی، حذف واسطه‌ها، افزایش درآمد خانوار‌های روستایی و عشایری و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی در مناطق محروم را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره عنوان کرد.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در استان‌های قم، گیلان و البرز افزود: محتوای آموزشی این دوره به صورت برخط از طریق شبکه برکت به شکل سراسری نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

این دوره با هدف توانمندسازی بانوان کارآفرین و توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق روستایی و عشایری برگزار شده است.