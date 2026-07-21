

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ "ابوالحسن مزارعی" گفت: در راستای طرح امنیت محله محور و کنترل خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی، روز گذشته ماموران پلیس حین گشت زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار مشکوک و جهت بررسی مدارک آن دستور ایست صادر کردند.

وی افزود:راننده کامیون که از مبداء تهران به مقصد شهرستان عسلویه در حرکت بود بدون توجه به ایست ماموران با افزودن سرعت به مسیر خود ادامه و قصد متواری شدن داشت.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه ماموران پس از طی مسافتی تعقیب و مراقبت با اقدامات فنی کامیون را متوقف و در بازرسی از آن ۲۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل را کشف کردند، گفت: ارزش سوخت کشف شده توسط کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است و راننده پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.