به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سرهنگ حسین‌خانی، فرمانده یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان، از توقیف ۳۲ دستگاه خودروی هنجارشکن در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهر کرمان خبر داد.

سرهنگ حسین‌خانی با تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: این خودرو‌ها به دلیل انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اخلال در نظم عمومی در سطح شهر توقیف شده‌اند.

وی با تأکید بر اولویت امنیت و آرامش شهروندان، هشدار داد: یگان امداد با هرگونه رفتار هنجارشکنانه که موجب سلب آسایش مردم شود، با برخورد قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.