رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از اعزام تیم‌های نظارتی به عراق و رتبه‌بندی ایرلاین‌ها بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان تأخیر و کیفیت خدمات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاپیتان ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با تأکید بر لزوم آمادگی کامل شرکت‌های هواپیمایی برای عملیات اربعین، خواستار اجرای دقیق دستورالعمل حقوق مسافر شد.

وی تصریح کرد که تمامی شرکت‌ها موظف به تشکیل «کمیته ویژه عملیات اربعین» و معرفی فرد پاسخگو به سازمان هستند.

شیرودی با اشاره به تقویت ظرفیت‌ها، بر استفاده حداکثری از هواپیماهای پهن‌پیکر تأکید کرد و از اعزام سه تیم دو نفره نظارتی به شهر نجف خبر داد تا روند اجرای عملیات پروازی را از نزدیک کنترل کنند.

وی افزود: «عملکرد شرکت‌ها در شاخص‌هایی چون میزان تأخیر، کیفیت پذیرایی و نحوه برخورد با مسافران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج این رتبه‌بندی، مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی سازمان در حوزه نظارت خواهد بود.»