روزنامه عبری «معاریو» با اشاره به تشدید درگیری‌های آمریکا و ایران، نوشت: تنگه هرمز شکست دریایی آمریکا است که دولت ترامپ تلاش می‌کند آن را پنهان کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه صهیونیستی معاریو نوشت: تنگه هرمز بزرگترین دستاورد راهبردی تاریخی است که ایران به دست آورده است. روز گذشته هم جو کنت، رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا با هشدار درباره تشدید بحران انرژی و نبود راهحل نظامی، خروج آمریکا از منطقه و آغاز مذاکرات دیپلماتیک را برای بازگشایی تنگه هرمز خواستار شد.

آمریکا با نقض یادداشت تفاهم پایان جنگ مخصوصا بند مربوط به حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، تنش‌ها را در تنگه هرمز تشدید کرد. اتفاقی که به کاهش شدید تردد در این آبراه راهبردی منجر شده است.