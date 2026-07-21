رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی با هشدار درباره شگرد جدید کلاهبرداران سایبری گفت:دانلود برنامه عکس یادگاری می‌تواند به سرقت اطلاعات شخصی و بانکی کاربران منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ اکبرمحمدجعفری گفت:مجرمان سایبری با ارسال پیام‌هایی مانند چند تا عکس یادگاری داشتیم باهاشون یه برنامه ساختم، تو هم تو عکس‌ها بودی، کاربران را فریب داده و آنها را به نصب برنامه‌های جعلی تحت عناوینی همچون عکس یادگاری ترغیب می‌کنند.

وی افزود:این برنامه‌های مخرب پس از نصب به‌ صورت غیرمجاز به اطلاعات شخصی کاربران، تصاویر، فهرست مخاطبان و حتی داده‌های بانکی دسترسی پیدا می‌کنند.

رئیس پلیس فتای آذربایجان‌شرقی گفت:در برخی موارد این نرم‌افزار‌ها به‌ صورت خودکار همان پیام‌های فریبنده را برای سایر مخاطبان کاربر ارسال کرده و چرخه کلاهبرداری را گسترش می‌دهند.

وی ادامه داد: توصیه می گردد شهروندان از باز کردن لینک‌ها و نصب هرگونه برنامه‌ای که از طریق پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شود خودداری کنند.