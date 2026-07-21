استفاده از سامانههای نوین آبیاری بهره وری تولید را تا ۷۰ درصد افزایش می دهد
با تداوم محدودیت منابع آبی و افزایش نیاز به مدیریت مصرف آب، توسعه سامانههای نوین آبیاری به یکی از مهمترین راهکارهای حفظ تولید در بخش کشاورزی تبدیل شده است؛ روشی که علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب، بهرهوری مزارع را نیز به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، استان البرز بهعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور، سالهاست با محدودیت منابع آبی روبهرو است و کارشناسان، توسعه سامانههای نوین آبیاری را مؤثرترین راهکار برای تداوم تولید و افزایش بهرهوری در این بخش میدانند.
در روش آبیاری قطرهای، آب بهصورت هدفمند و مستقیم در اختیار ریشه گیاه قرار میگیرد؛ موضوعی که موجب کاهش تبخیر، جلوگیری از هدررفت آب و توزیع یکنواخت رطوبت در مزرعه میشود. بر اساس اعلام کارشناسان بخش کشاورزی، استفاده از این روش میتواند تا ۵۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد و راندمان تولید را تا ۷۰ درصد افزایش دهد؛ مزیتی که در شرایط کمآبی، اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
کشاورزان نیز معتقدند استفاده از سامانههای نوین آبیاری، علاوه بر کاهش هزینههای آبیاری، کیفیت و عملکرد محصول را بهبود بخشیده و امکان مدیریت بهتر منابع آب را فراهم کرده است.
در همین راستا، دولت برای تشویق کشاورزان به اجرای سامانههای نوین آبیاری، به ازای هر هکتار ۱۵۷ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت میکند تا بخشی از هزینه اجرای این طرحها جبران شود و زمینه توسعه آبیاری قطرهای در اراضی کشاورزی بیش از پیش فراهم شود.
کارشناسان تأکید میکنند با توجه به تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و محدودیت منابع آب، توسعه آبیاری نوین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ تولید، امنیت غذایی و پایداری کشاورزی است. به اعتقاد آنان، گسترش این روشها میتواند ضمن حفاظت از منابع ارزشمند آب، آینده کشاورزی استان البرز را نیز تضمین کند.