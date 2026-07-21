به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای صیانت از منابع طبیعی و تنوع زیستی با محوریت پیشگیری و مقابله با حریق در جنگل‌های غرب استان، با حضور معاون محیط زیست کشور، محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیر منابع طبیعی نوشهر و مدیر محیط زیست استان امضا شد.

محمدی مدیر کل بحران استانداری مازندران گفت: این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های مشترک، ایجاد مدیریت یکپارچه و ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های آبخیز منعقد شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی و خطر بالای بروز حریق در جنگل‌ها و مراتع، بر لزوم مسدودسازی کامل مسیر‌های منتهی به مناطق بحرانی و آماده‌باش کامل تیم‌های اطفای حریق تأکید کرد.

این مسئول بیان کرد: امضای این تفاهم‌نامه گامی مؤثر در راستای حفاظت پایدار از عرصه‌های طبیعی و کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی در استان مازندران محسوب می‌شود.