پخش زنده
امروز: -
مردم ایلام در صد و چهل و دومین شب حضور خود در میدان، پیام همراهی و همدلی خود را به مردم خطه جنوب کشور مخابره کردند و بر پیوندهای عمیق ملی تأکید نمودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و چهل و دومین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، این بار حال و هوای دیگری داشت؛ پیامآور همدلی با مردمان جنوب کشور، از کرانههای خلیج فارس تا دامنههای زاگرس.
مردم ایلام در این شب، با تأکید بر پیوندهای ناگسستنی ملی، جنوب ایران را فراتر از یک منطقه جغرافیایی، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین دانستند؛ سرزمینی که یادآور حماسههای سردار تنگسیری، رئیسعلی دلواری و دلیران تنگستان است.
حاضران در این اجتماع، بر این باور بودند که فرهنگ مقاومت و تعلق به ایران، از دیرباز در تار و پود مردم این خطه جریان داشته و امروز نیز این پیوند عمیق، همچنان پابرجاست.
۱۴۲ شب، نه فقط یک حضور، که پیامی بود از یک ملت، از زاگرس تا خلیج فارس؛ پیامی که در آن همدلی، مقاومت و عشق به ایران، یکصدا فریاد شد.