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معاون وزیر نیرو از افزایش سقف تسهیلات، ایجاد ابزارهای جدید سرمایهگذاری و توسعه منابع مالی داخلی و خارجی برای اجرای طرحهای تجدیدپذیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن طرز طلب، معاون وزیر نیرو با اشاره به روند اجرای فراخوانهای اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاریهای طرحهای تجدیدپذیر اظهار کرد: طرحهای سال گذشته نیز بر همین مبنا اجرا شد و متقاضیانی که دارای قرارداد هستند، امکان حضور در فراخوانها را پیدا میکنند. با وجود استقبال گسترده سرمایهگذاران طی دو سال اخیر، محدودیت منابع مالی و سقف اعتبارات موجب شده است امکان پاسخگویی به تمامی درخواستها وجود نداشته باشد.
معاون وزیر نیرو افزود: با وجود افزایش چند برابری منابع، همچنان فاصله قابل توجهی میان حجم تقاضا و منابع در دسترس وجود دارد؛ بهگونهای که ممکن است از میان هزار متقاضی، تنها امکان معرفی حدود یک درصد برای دریافت تسهیلات فراهم شود.
طرزطلب با بیان اینکه اولویت معرفی متقاضیان، بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی طرحها است، گفت: تمامی درخواستها بررسی شده و طرحهایی که پیشرفت بیشتری داشته باشند، در اولویت معرفی به بانکها قرار میگیرند.
وی توضیح داد: سقف تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی و بانک ملت در گذشته ۲۰ میلیارد تومان بود، اما با توجه به رشد هزینهها، این رقم دیگر پاسخگوی نیاز سرمایهگذاران نبود. به همین دلیل، پیگیریهای لازم برای افزایش سقف تسهیلات انجام شد و با نهایی شدن الحاقیههای مربوط، این سقف به حدود ۳۸ تا ۴۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت تا پروژههای نیمهتمام نیز از این منابع استفاده کنند.
معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به روند پرداخت تسهیلات در بانک ملت اظهار کرد: اگرچه این روند در مقطعی با کندی همراه بود، اما در ماههای اخیر سرعت پرداختها افزایش یافته و انتظار میرود این روند ادامه داشته باشد.
طرزطلب همچنین از برنامه ساتبا برای ایجاد منابع مالی جدید خبر داد و افزود: پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری پروژههای تجدیدپذیر در دست اقدام است و در صورت اخذ مجوزهای لازم، منابع ریالی جدیدی برای تأمین مالی پروژهها فراهم خواهد شد که میتواند ظرفیت قابل توجهی در این حوزه ایجاد کند.
وی با اشاره به همکاری نظام بانکی در تأمین مالی پروژهها گفت: در حال حاضر سه بانک همکاری مناسبی با ساتبا داشتهاند و روند پرداخت تسهیلات در این بانکها مطلوب بوده است.
رئیس ساتبا همچنین از تأسیس صندوق توسعه پروژههای تجدیدپذیر خبر داد و تصریح کرد: نخستین نیروگاه این صندوق با ظرفیت ۵۰ مگاوات در حال احداث است و پیشبینی میشود حداکثر تا اردیبهشت سال آینده به بهرهبرداری کامل برسد.
وی ادامه داد: سرمایه این صندوق به واحدهای سرمایهگذاری تقسیم شده و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند مشابه سایر صندوقهای بورسی، واحدهای آن را خریداری کنند. سرمایهگذاران نیز متناسب با سهم خود از منافع حاصل از تولید برق بهرهمند خواهند شد و بخش عمده مجوزهای مورد نیاز این سازوکار از وزارت نیرو اخذ شده است.
طرزطلب در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی ارزی اشاره کرد و گفت: برای حدود ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر منابع ارزی پیشبینی شده و بخشی از این ظرفیت نیز بهتدریج وارد مدار تولید خواهد شد.
وی با تأکید بر استقبال سرمایهگذاران از پروژههای تجدیدپذیر افزود: هیچیک از پروژههایی که برای واگذاری عرضه میشوند، بدون متقاضی باقی نمیمانند و حتی پروژههایی با پیشرفت فیزیکی ۵ تا ۱۰ درصد نیز از همان زمان فراخوان با استقبال سرمایهگذاران مواجه میشوند.