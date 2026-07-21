مردم ولایت‌مدار اراک همزمان با شب یکصد و چهل‌ودومین تجمع مردمی، با حضور گسترده در میدان شهدا، بار دیگر حمایت قاطع خود را از ایران اسلامی، آرمان‌های انقلاب و مقام معظم رهبری اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اقشار مختلف مردم اراک در یکصد و چهل‌ودومین تجمع مردمی میدان شهدا حضور یافتند و با سر دادن شعار‌های حماسی، بر ایستادگی در برابر تهدید‌ها و حمایت از جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پلاکارد‌هایی با مضامین ملی و انقلابی، ضمن محکوم کردن اقدامات دشمنان، بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه مسیر مقاومت تأکید کردند.