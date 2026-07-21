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کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر سال در سراسر کشور در آستانهی اربعین امام حسین(ع) پویشی با عنوان «هدیه خوبان» برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امسال هم تعدادی از اعضای کانون به همراه مادران خود در قالب این پویش، بستههایی شامل یک ساک کوچک، کتاب و دست سازههای تولید اعضا آماده کردند، تا به راهیان کوچک اربعین که همراه خانواده در مسیر کربلا از ایستگاههای صلواتی استان همدان عبور میکنند، هدیه دهند.
سحر مرامی، مدیر مرکز شهید مدنی کانون گفت: هدف از این پویش ادای احترام به زائران اربعین و خوشحال کردن کودکان و همچنین آشنایی بیشتر اعضای کانون با فضای اربعین است.