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معاون وزیر ارتباطات، رشد اقتصادی را نتیجه رشد متوازن لایههای سه گانه اقتصاد دیجیتال ذکر کرد و گفت: توسعه هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنایع بدون برخورداری از زیرساختهای ارتباطی و ظرفیتهای پردازشی مناسب امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی و توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» در سخنانی با عنوان تحلیل روند رشد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی و آینده ما، با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال در کشورهای پیشرو بین ۱۵ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال به گونهای است که سیاستگذار ناچار است به آن توجه کند.
وی با تاکید بر سهم سرمایهگذاری در هسته اقتصاد دیجیتال در اقتصاد گفت: به ازای یک واحد سرمایهگذاری در این بخش ۸ واحد بازدهی خواهیم داشت.
وی با اشاره به مشارکت وزارت ارتباطات و مرکز آمار ایران در تهیه آمار اقتصاد بخش، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور در بین سال ۱۴۰۰ تا کنون را کاهشی برشمرد و آن را نتیجه سیاستهای نرخگذاری دستوری از سال ۱۳۹۶ دانست.
وی افزود: در این شرایط، سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی توجیه اقتصادی خود را از دست داده است.
چیتساز تأکید کرد که رشد اقتصاد دیجیتال ایران در سالهای اخیر عمدتاً ناشی از توسعه پلتفرمها بوده و هسته زیرساختی متناسب با آن توسعه نیافته است؛ موضوعی که به اشباع ظرفیتهای موجود منجر شده و آثار آن طی دو تا سه سال آینده در اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات رشد اقتصادی را نتیجه رشد متوازن لایههای سه گانه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: توسعه هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنایع بدون برخورداری از زیرساختهای ارتباطی و ظرفیتهای پردازشی مناسب امکانپذیر نیست.
چیتساز شرایط ژئو اکونومیک، تحریمها، دسترسی به بازارهای فناوری، تداوم تورم، افزایش هزینه، وضعیت زیرساختهای ارتباطی، نظام تعرفهگذاری، حکمرانی و نظام تنظیمگری را مهمترین عوامل اثرگذار بر آینده اقتصاد دیجیتال کشور عنوان کرد و افزود: نظام تنظیمگری ایران همچنان در نسل دوم قرار دارد، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان وارد نسل پنجم تنظیمگری شدهاند.
وی با اشاره به تمرکز جغرافیایی اقتصاد دیجیتال در ادامه چهار سناریوی پیشروی اقتصاد دیجیتال کشور را بر اساس دو متغیر «وضعیت ژئو اکونومیک» و «ظرفیت داخلی بازسازی و توسعه فناوری» تشریح کرد و گفت: تنها در سناریوی «بازسازی هوشمند» امکان رشد همزمان هسته اقتصاد دیجیتال، اقتصاد پلتفرمی و هوشمندسازی صنایع وجود دارد و در سایر سناریوها رشد این بخش محدود یا متوقف خواهد شد.
وی نقشه خسارت، توجه به اقتصاد اپراتورها، بازنگری در تعرفهها، افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها، توسعه افزونگی انرژی شبکه، حفظ اتصال مولد بینالمللی، نقش بنگاههای کوچک و متوسط، ساختار توزیع شدگی و دیپلماسی فناوری و صادرات را از جمله «اقدامات بدون پشیمانی» برای تمامی سناریوها برشمرد.
چیتساز در پایان با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو تأکید کرد: توسعه هسته اقتصاد دیجیتال پیششرط افزایش رقابتپذیری ملی و رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است و تحقق این هدف مستلزم اصلاح نظام تنظیمگری، تقویت سرمایهگذاری و ایجاد ثبات در محیط اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود.
همایش دو روزه «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» به همت گروه رسانهای دنیای اقتصاد در هتل المپیک تهران برگزار شد و در آن کارشناسان و صاحبنظران حوزههای اقتصادی، سیاسی و فناورانه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، چالشها، آسیبها و تابآوری اقتصاد کشور در شرایط بحران پرداختند.