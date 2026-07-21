تشییع شهید احسان ماهرو بختیاری، فردا در دورود
آیین وداع و تشییع پیکر شهید احسان ماهرو بختیاری، امروز و فردا ۳۰ و ۳۱ تیر در شهرستان دورود برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
شهید احسان ماهرو بختیاری از نیروهای خدوم و شجاع قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان حمله رژیم آمریکا به بندرعباس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، مراسم وداع با این شهید والامقام، سهشنبه ۳۰ تیر از ساعت ۲۲ در میدان ولایت شهرستان دورود برگزار خواهد شد.
همچنین آیین تشییع پیکر مطهر شهید احسان ماهرو بختیاری، فردا چهارشنبه ۳۱ تیر از ساعت ۹:۳۰ صبح در دورود برگزار میشود.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم شهیدپرور و ولایتمدار شهرستان دورود از محل تعیینشده آغاز و پیکر این شهید والامقام برای خاکسپاری به گلزار شهدای دورود منتقل خواهد شد.