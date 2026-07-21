تشییع شهید احسان ماهرو بختیاری، فردا در دورود

آیین وداع و تشییع پیکر شهید احسان ماهرو بختیاری، امروز و فردا ۳۰ و ۳۱ تیر در شهرستان دورود برگزار می‌شود.