منابع لبنانی از عقب نشینی نظامیان صهیونیست و ورود یگان‌های ارتش لبنان به شهرک زوطر غربی در شهرستان نبطیه خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی اجرایی شدن تفاهمنامه بیروت و تل آویو، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد، در چارچوب یک برنامه آزمایشی، کنترل سه روستا در جنوب لبنان را به نیرو‌های مسلح لبنان واگذار کرده است.

ارتش لبنان هم اعلام کرد روند استقرار در شهرک زوطر غربی آغاز شده و تیم‌های مهندسی ارتش لبنان در حال پاکسازی خیابان‌های زوطر غربی از مواد منفجره و بقایای به جا مانده از اشغالگران هستند.

ارتش لبنان از مردم خواست تا زمان برقراری امنیت و ثبات، از بازگشت به این شهرک خودداری کنند. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی بار‌ها تأکید کرده تا زمانی که لازم بداند، در مناطق اشغال کرده در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. نزدیک به هفتاد روستا و شهرک لبنان در اشغال رژیم صهیونیستی است.