برپایی مستمر میزهای خدمت در محل تجمعات مردمی
فرماندار شهرستان فردیس از برپایی مستمر میزهای خدمت در محل تجمعات مردمی خبر داد و گفت: خدمات دستگاههای اجرایی با هدف تسهیل ارتباط مردم با مسئولان و پاسخگویی به مطالبات شهروندان در حال ارائه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، شیزرپور، فرماندار شهرستان فردیس، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» اظهار کرد: از آغاز برگزاری تجمعات مردمی، هر شب میزهای خدمت با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی در نقاط مختلف شهرستان برپا شده تا شهروندان بتوانند بدون مراجعه حضوری به ادارات، درخواستها، انتقادها و پیشنهادهای خود را مطرح و خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در برنامههای اجتماعی و فرهنگی شهرستان افزود: مردم انقلابی و ولایتمدار فردیس همواره حضوری پرشور در تجمعات داشتهاند و این حضور، نماد همدلی، وحدت و حمایت از آرمانهای نظام و نیروهای مسلح است. تجمعات مردمی بهویژه در محدوده فلکه دوم و بلوار اصلی شهرستان با استقبال قابل توجه شهروندان برگزار میشود.
فرماندار فردیس با تأکید بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی گفت: جلسات ستاد تنظیم بازار با فواصل زمانی کوتاهتر و بهصورت ویژه برگزار میشود تا ضمن تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، بر قیمتها و نحوه عرضه نیز نظارت مستمر صورت گیرد. همچنین با برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، زمینه دسترسی شهروندان به اقلام مورد نیاز با قیمت مناسب فراهم شده است.
شیزرپور در برنامه امروز البرز ادامه داد: دستگاههای نظارتی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با هماهنگی کامل بر بازار نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گرانفروشی، برخورد قانونی و فوری با متخلفان انجام میشود.
وی درباره راههای ارتباطی مردم با مسئولان نیز گفت: فرمانداری، اتاق اصناف، سازمان بسیج اصناف، تعزیرات حکومتی و میزهای خدمت مستقر در محل تجمعات، از مهمترین مسیرهای ارتباطی شهروندان برای ثبت مطالبات و پیگیری مشکلات هستند.
فرماندار فردیس با اشاره به برنامههای حوزه جوانان به مخاطبان سیمای البرز اظهار کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی و ورزشی از اولویتهای مدیریت شهرستان است و با همکاری شهرداری و اداره ورزش و جوانان، سالنهای ورزشی، فرهنگسراها و مراکز آموزشی برای استفاده نوجوانان و جوانان تجهیز شدهاند.
وی در برنامه زنده امروز البرز افزود: هماکنون حدود دو هزار دانشآموز در مراکز فرهنگی و ورزشی شهرستان فردیس و حدود هزار و ۵۰۰ دانشآموز در مشکیندشت و همچنین مناطق فرخآباد و زیبادشت از برنامههای آموزشی، فرهنگی و ورزشی بهرهمند هستند و تلاش شده این خدمات با کمترین هزینه در اختیار خانوادهها قرار گیرد.